Kinderen die familiefilms komen bekijken, krijgen pot slijm 10 april 2018

In het kader van Cine Forum waren er dit seizoen in GC Forum vier voorstellingen van een familiefilm. 'Verschrikkelijke Ikke 3' was de laatste in de rij. Wie aanwezig was op alle familiefilms kreeg als geschenk een pot slijm. Momenteel een hype bij de jeugd. Ciné Forum is een initiatief van de stedelijke openbare bibliotheek en de Gezinsbond. De organisatoren blikken met gemiddeld een 180-tal aanwezigen per familiefilm alvast tevreden terug op het tweede seizoen.





(DBEW)