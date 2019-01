Kinderclub De Regenboog krijgt geld voor nieuw speelgoed Erik De Block

21 januari 2019

18u55 0 Wervik In Dominiek Savio in Gits vond de uitreiking van de Awards van BNP Paribas Fortis Foundation plaats.

Deze stichting bekroont elk jaar projecten van Belgische verenigingen die zich inzetten voor kansarme kinderen en jongeren in moeilijkheden. Acht projecten uit onze provincie vielen dit keer in de prijzen. Waaronder de vzw Love in Action uit Wervik. Ze dienden het project ‘Ravotplaats De Regenboog: Speelgoed voor kinderen uit kansarme gezinnen’ in en dat leverde hen 7.000 euro op. Kinderclub De Regenboog bevindt zich in de Scherpenheuvelstraat en verzamelt op woensdag en zaterdag. Voorzitter Karin Charlet en haar echtgenoot Koen Biesbrouck gingen de prijs in ontvangst nemen.