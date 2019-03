Kim opent vrijdag de deuren van Chicolat in de Leiestraat Erik De Block

13 maart 2019

16u47 0 Wervik Kim Desmet opent op vrijdag 15 maart de nieuwe winkel Chicolat in het begin van de Leiestraat in Wervik. Ze biedt er een ruim aanbod van pralines, chocolade, snoepgoed, koekjes, koffie, thee, likeur en geschenkmanden aan.

Kim Desmet gaf vroeger les in het eerste leerjaar van basisschool De Horizon in de Hellestraat, maar nam loopbaanonderbreking. In december 2017 begon ze met Amoré pampertaarten en snoepcreaties te maken. “Deze winkel is een verlengde daarvan, maar met een ruimer assortiment”, zegt Kim, die getrouwd is met schepen Sonny Ghesquière (sp.a) en mama is van Iluna (8). “Ik ben wel een zoetemondje en aan zo’n winkel was in Wervik wel een gebrek. Maar we bieden ook suikervrije en glutenvrije producten aan. De winkel ligt dicht bij de Leiebrug, dus we hopen ook op veel klanten uit Frankrijk. De Leiestraat is bovendien een mooie winkelstraat aan het worden en er is genoeg parking in de buurt.”

Chicolat is gesloten op zondag en maandag. Op andere dagen open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. “Op feestdagen doen we zeker open”, benadrukt Kim. “Het aanbod pampertaarten en snoepcreaties waarmee het voor mij allemaal is begonnen, blijft na mijn carrièreswitch hier behouden.”

Chicolat heeft al een Facebookpagina en er komt ook nog een website.