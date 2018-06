Kies jij naam nieuw dorpshuis? 21 juni 2018

Het nieuwe dorpshuis op Ter Hand is sedert Koolzakommegang voorlopig in gebruik. Het is bijna klaar. De komende maanden wordt alles verder afgewerkt. Daarna zal de polyvalente zaal kunnen worden gehuurd. Streefdatum is begin september. Het stadsbestuur is nog op zoek naar een naam. "Iedereen mag suggesties doen", zegt schepen Belinda Beauprez (N-VA). "Uit de voorstellen zal het schepencollege zijn favorieten kiezen." Suggesties zijn welkom tot 6 augustus. De stemming voor de uiteindelijke naam loopt van 20 augustus tot 10 september. Suggesties naar communicatie@wervik.be. (DBEW)