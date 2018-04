Keurboek na 500 jaar terug in Wervik TIJDELIJKE EXPO HEEFT BLIKVANGER TE PAKKEN ERIK DE BLOCK

27 april 2018

02u56 0 Wervik Dé blikvanger van de expo 'Wervik 2050' in het Tabaksmuseum is nu pas aangekomen: het 'Keurboek van Werveke', dat 500 jaar lang bewaard werd in het Nederlandse Leiden. "Een topstuk", aldus schepen van Toerisme Philippe Deleu (N-VA).

Het perkamenten keurboek belicht een belangrijk stuk stadsgeschiedenis. Het boek wordt al meer dan 500 jaar bewaard in het Nederlandse Leiden en werd nog nooit eerder in Wervik tentoongesteld. Het Keurboek van Werveke ligt in een op maat gemaakte, geklimatiseerde kast. In die kast wordt zowel de temperatuur als de luchtvochtigheid voortdurend gecontroleerd. Zo'n speciale kast was een voorwaarde, anders mocht het boek niet uitgeleend worden.





Lakenhandel

Schepen van Toerisme Philippe Deleu (N-VA) legt uit wat een keurboek is. "Keuren zijn zowel geboden als verboden van de lokale overheden. Wat je moet doen en niet mag doen, dus. Alle mogelijke aspecten van het dagelijkse leven konden aan dergelijke keuren worden onderworpen, zoals bijvoorbeeld de lakennijverheid destijds", vertelt de schepen. "Het Keurboek van Werveke bevat alle verordeningen die van toepassing zijn op de lakenhandelaars van de toenmalige heerlijkheid Wervik. Deze heerlijkheid lag rond de Sint-Medarduskerk, strekte zich westwaarts uit tot aan de grens met Komen en bevatte zuidwaarts over de Leie een groot stuk van het huidige Frankrijk." Maar waarom Werveke en niet gewoon Wervik? "In de periode van de Romeinen had men het over Viroviacum, het huidige Wervik. 500 jaar geleden sprak men blijkbaar van Werveke. In onze rijke geschiedenis is dat slechts één van de zes of zeven verschillende schrijfwijzen."





Industrialisatie

Het waardevolle boek komt uit de collectie van Erfgoed Leiden en Omgeving. Hoeveel het boek precies waard is, willen ze daar niet kwijt. Maar dat het boek al die jaren in Leiden lag, is niet toevallig. Halverwege de dertiende eeuw waren Ieper, Wervik, Brugge en Gent de bekendste Vlaamse lakencentra. In Leiden, gelegen in de provincie Zuid-Holland, werd de productie voor het eerst geïndustrialiseerd. Na 1400 groeide de lakenindustrie van Leiden uit tot de belangrijkste lakenindustrie in Europa.





205 objecten

Op de tentoonstelling 'Wervik 2.050' in het Nationale Tabaksmuseum in de Koestraat zijn in totaal 205 voorwerpen te zien die vertellen over de rijke geschiedenis van de stad. De tentoonstelling is te bezoeken tijdens de normale openingsuren van het Nationaal Tabaksmuseum en loopt nog tot 30 november. Maandag is het museum gesloten. Wie een gids wil, reserveert best tijdig via 056/95.24.25 of via tabaksmuseum@wervik.be.