Kersvers ereburger loopt net voor plechtigheid met neus tegen glazen toegangsdeur Erik De Block

07 april 2019

10u02 1 Wervik In een tent in de tuin van het Nationaal Tabaksmuseum vond zaterdag de officiële aanstelling van illustrator Carll Cneut (50) tot ereburger van de stad Wervik plaats. Hij woont al geruime tijd in Gent, maar groeide op een boerderij in Geluwe op. Bijna liep het fout, want Carll Cneut liep bij zijn aankomst tegen de glazen toegangsdeur van het museum en hield er aan zijn neus een open wonde aan over.

Na wat verzorging, een pleister op de neus en nog wat bekomen kon het programma met enige vertraging aanvangen. “Ik ben daar zopas heel hard tegen de deur gelopen”, begon Carll Cneut zijn toespraak. “Als ik daar een litteken aan overhoud, dan zal ik deze heugelijke dag nooit vergeten.” (lacht)

Schepen van Cultuur Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project) was de eerste van de vier sprekers en zette meteen al de toon. “We gaan met de deur in huis vallen”, aldus Bart met een kwinkslag naar wat de ereburger overkwam. Carll Cneut is een echte vakman. In binnen- en buitenland won hij gerenommeerde prijzen. In 2014 ontving Carll Cneut de ‘Vlaamse Cultuurprijs voor de Letteren’ en enkele jaren geleden werd hij nog bekroond met de ‘Prijs Letterkunde Kinder- en Jeugdboek’.

“Zijn prentenboeken zijn in meer dan veertig talen vertaald”, aldus burgemeester Youro Casier (sp.a). “Zijn illustraties zijn een toppunt van verbeeldingskracht op alle mogelijke wijze. Carll Cneut is eerder bescheiden. Hij zal zijn titel van ereburger op een waardige manier dragen en een waardevol ambassadeur zijn.”

Aan het Klein Seminarie in Roeselare volgde hij zes jaar Latijn-Grieks en daarna aan Sint-Lucas Gent ‘functionele grafiek’. Op de ‘Panemolen’ in de Dadizelestraat woonde Carll Cneut op een boerderij. In 1978 verloor hij zijn vader Frans wegens een hersenbloeding. Carll was amper negen jaar. Moeder Yolande Dendauw, zijn twee zussen Sofie (46) uit Vlamertinge en Charlotte (45) uit Roeselare en een deel van de familie waren zaterdag aanwezig. De kersverse ereburger dankte zijn mama. “Om me naar het kunstonderwijs te laten gaan want als boerenzoon was dat niet zo evident”, aldus Carll die het Gulden Boek van de stad ondertekende en van de burgemeester een lint in de geel-rode stadskleuren kreeg.