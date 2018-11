Kerstmarkt op koer van Den Pottenberg 28 november 2018

02u27 0

Kaat Dejonghe van crea-atelier Den Pottenberg in de Nieuwe Zoetendaalstraat in Kruiseke organiseert komende zaterdag vanaf 14 uur op de koer een kerstmarkt. Met diverse leuke standjes, eten en drinken. Iedereen is welkom om mee te genieten. Kaat verkoopt er ook keramiek. Om het gezellig te maken worden kerstbomen, vuurkorven en sfeervolle verlichting voorzien. Er zijn nog meer deelnemers welkom. (DBEW)