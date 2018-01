Kerstbomen worden zaterdag verbrand 02u36 0

Een werkgroep organiseert komende zaterdag vanaf 18 uur op het stadsdomein Oosthove in de Speiestraat de jaarlijkse kerstboomverbranding. Het gaat om de zestiende editie. Er nemen dit keer opnieuw veertien clubs en verenigingen deel.





Voetbalclub Eendracht Wervik is terug van weggeweest. Geel-rood haakte de vorige keer af wegens een thuismatch van het eerste elftal en neemt nu de plaats in van Danscompagnie Tros.





De andere deelnemers zijn fanclub Alexander Kristoff, Rock Wervik, Badmintonclub Wervik, KLJ Wervik-Geluwe, harmonie Onder Ons, Chiro, KSA, jeugdhuis de Bierpompe, AMSC Leieland, de jeugdbrandweer, jeugdtoneel Hoger Op, voetbalclub De Sportman en Jonge Sportvrienden. Ze verkopen in houten chalets spijs en drank ten voordele van hun werking. Om 20 uur is er terug een vuurwerkshow. Voor de muziek zorgt dj Willy. (DBEW)