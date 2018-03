Kattenknippeling 31 maart 2018

03u07 0

De koninklijke maatschappij De Nachtegaal organiseert op paasmaandag de traditionele Kattenknippeling in een weide achteraan café Het Visputje langs de Oude Ieperweg in Kruiseke. De Kattenknippeling is het oudste volksspel van Wervik en bestaat ondertussen maar liefst 162 jaar. Met houten wilgenstokken gooien de deelnemers naar een boterpop met daarin een fluwelen kat. Wie een mooi geschilderde pot aan diggelen gooit, is de winnaar. De organisatoren hopen alvast op mooi weer. De inschrijvingen starten om 15 uur en om 16.30 uur begint de Kattenknippeling zelf. Deelname kost twee euro. De winnaar ontvangt een deel van het inschrijvingsgeld en een trofee van de stad. (DBEW)