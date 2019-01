Kapsalon tijdelijk ook een …kunstgalerij Erik De Block

03 januari 2019

Het kapsalon van Dagmar Casier in de Lourdesstraat vlakbij de wijk ’t Stroomke in Geluwe is nu ook tijdelijk een kunstgalerij. Er hangen een twintigtal abstracte schilderijen van Christian Desmarets (73) uit de Barrierestraat in Wervik.

“Ik exposeer er negen nieuwe werken met nieuwe technieken en kleurschakeringen, warme tinten en felle kleuren, formaat van groot naar klein en voor ieders keuze”, zegt de kunstenaar. “Er hangen niet alleen schilderijen in het kapsalon maar ook in de inkom, living en zitplaats. Het gaat om een modern interieur met allemaal witte, strakke muren. Ideaal om schilderijen tot hun recht te laten komen.”

Christian Desmarets is lid van de Sint-Lucasgilde Kortrijk en exposeerde al op verschillende locaties. Na eerder in café De Vier Winden, is het nu de tweede keer dat hij tentoonstelt in Geluwe. De expositie in het kapsalon is te bezoeken van woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur, uitgezonderd donderdagvoormiddag. Zaterdag van 10 tot 16 uur, zondag op afspraak 056/51 51 96.

Er hangen ook schilderijen van Christian Desmarets in de ‘Pop Up Concept Winkel’ in de Leiestraat in Wervik.