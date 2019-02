Kapper Thierry (40) oudste finalist van Mister Gay Belgium: “Ik heb toch mijn rugzak levenservaring mee”











Erik De Block

21 februari 2019

16u26 0 Wervik Kapper Thierry Toebat (40) uit de Ieperstraat n Geluwe behoort tot de twaalf finalisten van Mister Gay Belgium. De zaakvoerder van Coiffure Newlook is tevens de oudste finalist. “Dat beschouw ik als een voordeel”, zegt Thierry. “Ik maakte al veel mee en kan alles plaatsen. Ik heb toch mijn rugzak levenservaring mee.”

“Twee finalisten zijn twintig jaar. Twee anderen achttien en negentien. Chapeau dat ze aan die leeftijd durven deelnemen. Op die leeftijd ging ik dat niet durven.” Voor de zevende editie van Mister Gay Belgium schreven er 114 kandidaten in. “Ik deed dat voor de eerste keer”, zegt Thierry. “Nu voel ik me honderd procent goed in mijn vel. Vroeger had ik dat niet gedurfd. Na het insturen van foto’s en een gesprek bleven er nog vijfendertig kandidaten over. In Sunparks Kempense Meeren in Mol moesten we ons dan voorstellen aan de jury en kregen daar heel wat vragen, was er een fotoshoot en kregen we ook een sportieve opdracht om te zien hoe we functioneren in groep.”

Een tiental jaar trad Thierry Toebat in travestieshows op als Tisha. “Twee jaar geleden ben ik daarmee gestopt, ik was het echt moe”, zegt de kapper. “Toen had ik die shows nodig om me te amuseren. Die podiumervaring zal me nu in de finale goed van pas komen. Nu gaat het echt wel om mezelf, toen was het show. Ik heb heel veel zelfvertrouwen om in de finale te staan. Ik ben een strever, een doorzetter.”

Thierry groeide op in Menen en heeft twintig jaar zijn eigen kapsalon. “Op mijn achttiende kwam ik er voor uit dat ik homo was”, zegt Thierry. “Mijn ouders hebben dat nooit willen zien. Alhoewel ik optrok met jongens. Er is een periode een breuk geweest met mijn ouders. Ze aanvaarden het niet en besloot ik om op eigen benen te staan. Nu hebben we weer contact maar het litteken blijft.”

De kandidaten zullen zich gedurende vier maanden lang actief inzetten voor en binnen de LHBT-gemeenschap. Wat staat voor lesbienne, homo, biseksueel of transgender. “Ik koos als thema voor kinderverstoting en voor mij is dat vanaf nu het belangrijkste”, zegt Thierry. “Ik wil daarmee nu zoveel mogelijk bezig zijn en betrokken mensen uit te nodigen voor een gesprek. Over hoe een homo, lesbienne of transgender wordt geaccepteerd door de ouders. Ik ken er veel van. Er komt over kinderverstoting ook een blog.”

Aaron Hanssens (20) uit Brugge is de tweede finalist uit onze provincie. Hij groeide op in Geluwe. De finale vindt plaats op zaterdag 1 juni in Theater Elckerlyc in Antwerpen. “De top drie halen zou mooi zijn. Ik ga er alvast voor zodat ik er achteraf geen spijt van heb”, aldus de ambitieuze Thierry. “De reacties van mijn klanten zijn heel positief. Ik krijg van hen veel steun. Ze zeggen dat die wedstrijd echt iets voor mij is. En er komen ook klanten naar de finale.”

