Kapittel serveert Werviks supportersbier PROEF DIABOLIX VIROVIACUM TIJDENS WK OP GROOT SCHERM ERIK DE BLOCK

14 juni 2018

02u36 0 Wervik Wie op het terras van bistro-feestzaal Kapittel de WK-wedstrijden gaat volgen op een groot scherm, kan tijdens de matchen ook proeven van het supportersbiertje Diabolix Viroviacum, genoemd naar de Wervikse officiële supportersclub van de Rode Duivels.

Het bier wordt gebrouwen door Stef Malfait van de vzw 't Brouwerskot in Kruiseke. Het is een donkerblond bier met 7 procent alcohol. Er zijn voor het bier speciale etiketten gemaakt, met achteraan de tekst van ons nationaal volkslied. Diabolix Viroviacum zal worden verkocht aan 3,50 euro, alleen als de Rode Duivels spelen. Er zijn tien bakken. Op is op. Het concept kwam tot stand door een samenwerking tussen de uitbaters van Kapittel, hobbybrouwers vzw 't Brouwerskot, supportersclub Diabolix Viroviacum en de Wervikse bierclub Bieroviacum.





Duivels kantje

"Het idee om ter gelegenheid van het WK een speciaal bier te brouwen kwam van Kenneth Carrein van Bieroviacum", zegt Bart Braem van de supportersclub. "We zijn blij dat we onze naam aan dat bier mogen linken. Dat is een eer. Ik proefde het bier al. Het is zeer toegankelijk." Dat vindt ook Stef Malfait. "Het is een doordrinker", omschrijft hij zijn brouwsel. "Met een Duivels kantje", knipoogt Kenneth Carrein. "Het WK was voor ons een speciale gelegenheid om een nieuw bier te brouwen", vervolgt Stef. "Zo'n brouwproces duurt iets minder dan drie maanden. We gaan het verkopen zolang de voorraad strekt. Mocht het een groot succes zijn tijdens de drie groepswedstrijden van de Rode Duivels, dan zal het niet meer mogelijk zijn om er nog extra te brouwen."





Mooie brochures

De supportersclub Diabolix Viroviacum telt zo'n zestig leden en zocht sponsors om het groot scherm, van drie op vijf meter te huren. Ook in de zaal zal er een scherm staan. Er liggen ook mooie brochures klaar met uitleg over de tegenstanders van onze nationale ploeg. "We doen dat om het wat leuk te maken", aldus Bart Braem. "Die brochure heeft een handig formaat en vind ik uitnodigend om te lezen.We doen er alles aan opdat het voor de mensen aangenaam komen is. Jong en oud gaat uit de bol. Elk op zijn manier. Een WK is het moment om zot te doen. En de toegang is gratis." De broers Timothy en Gregory Volcke van Kapittel zorgen voor de omkadering. Maandag 18 juni om 17 uur spelen de Rode Duivels hun eerste match tegen Panama en nadien zorgt dj Shuffle (Kim Derdaele) voor de muziek. Eden Hazard en maats spelen op zaterdag 23 juni om 14 uur tegen Tunesië en draait na de match dj Shaman (Dylan Hoornaert). Om 21.30 uur is er nog een optreden van rockcoverband Vier Jezi. De derde en laatste groepsmatch vindt plaats op donderdag 28 juni om 20 uur tegen Engeland. Met nadien dj Bob en de Mini Maxi Band.