Kantoorruimtes stad openbaar verkocht PAND NAAST BIB STAAT AL VIER JAAR LEEG ERIK DE BLOCK

02u40 0 Foto Luc Vanthuyne De stad vraagt 300.000 euro voor het pand. Wervik De stad zal de al

jaren leegstaande kantoorruimte in de Duivenstraat, naast de bibliotheek, openbaar verkopen. Het schepencollege stelde daarvoor notaris Thierry Devos aan. De instelprijs is 300.000 euro. "Een bittere pil uit de





vorige legislatuur", reageert schepen van Patrimonium





Belinda Beauprez.





"Dit dossier dateert al uit 2011-2012", zegt burgemeester Youro Casier (sp.a). "We hadden destijds een andere notaris aangesteld. Hij zag evenwel af van zijn opdracht en daardoor verloren we verscheidene jaren."





Financiële kater

De nieuwbouw kwam er na een publiek-private samenwerking (PPS). De firma Alheembouw uit Oostnieuwkerke mocht achteraan het nieuw vredegerecht de kantoren bouwen. In het contract stond een clausule dat de stad het pand zou terugkopen als er tegen de oplevering geen huurders of kopers waren gevonden. Dat lukte niet, dus bleven de kantoren eigendom van de stad.





Eén zaak is duidelijk: dit dossier zorgt alvast voor een ferme financiële kater en kost de stadskas heel veel geld. "Hilarisch", reageert Bart Pynket (Positief Project) op de beslissing tot openbare verkoop. "Het achtervolgt ons. Waarom houdt de stad die kantoorruimtes zelf niet?"





Onderhoud

"Dat zullen we niet doen", reageert de burgemeester. "De stad beschikt momenteel al over veertig gebouwen en die moeten allemaal worden onderhouden."





Conform de gemaakte overeenkomst werd de stad begin 2014 eigenaar van drie kantoorruimtes, op de gelijkvloerse, de eerste en de tweede verdieping. In september 2013 besliste de gemeenteraad om een conceptwijziging goed te keuren, waarbij het kantoor op de tweede verdieping omgevormd werd naar twee appartementen. Die appartementen werden al verkocht, aan 95.000 euro en 133.600 euro.





"Het wordt nu stilaan tijd dat we ook de kantoorruimtes aan de man kunnen brengen", aldus schepen Belinda Beauprez (N-VA) eerder.





"Dit is geen goed voorbeeld. Het is een bittere pil, die we moeten slikken vanuit de vorige legislatuur."