Kaasavond ten voordele van Senegal 25 januari 2018

'De vrienden van Warang' organiseert voor de tweede maal een kaasavond komende zaterdag vanaf 18.30 uur in buurthuis De Kier in de Gosserieslaan. Deelname kost 20 euro en 12 euro voor de kinderen. De opbrengst gaat naar de schoolkinderen in Senegal. Eind februari vertrekken de kernleden van de vriendenkring samen met enkele sympathisanten ondertussen al voor de tiende keer naar Warang in Senegal. "Onze prioriteiten gaan daar naar gezondheidszorg, onderwijs en familiehulp", zeggen Geert Verbanck en zijn echtgenote Marie-Paule Leleu. (DBEW)