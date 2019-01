Kaasavond ten voordele van de schoolkinderen in Senegal Erik De Block

02 januari 2019

14u36 0

De vriendenkring ‘Les Amis de Warang’ organiseert voor een derde maal een kaasavond op zaterdag 26 januari om 18 uur in buurthuis De Kier, Gosserieslaan.

Deelname kost 20 euro. Kinderen betalen 12 euro. Inschrijvingen tot uiterlijk 10 januari via lesamisdewarang@gmail.com.

Eind maart vertrekken de kernleden en enkele sympathisanten naar Warang (Senegal). Het grootste project van de afgelopen jaar is de financiële steun voor het renoveren van een kleuterklas in Warang. Die werken zijn bijna afgerond.

“Vorig jaar hebben we met financiële steun van de provincie, de stad Menen, Missiekring Ledegem een gebouw opgetrokken”, aldus Marie-Paule Leleu. “Dit lokaal bestaat uit een keuken, een berging en een lokaal voor de bewaker. De ommuring werd door de gemeente Malecunda hersteld. Deze realisaties zijn een enorme vooruitgang voor zowel de school, de kinderen als voor de kookouders zelf want nu krijgen de kinderen driemaal per week een volwaardige maaltijd en hopelijk evolueert dit naar dagelijks. Dit jaar willen we de erbarmelijke sanitaire blok renoveren en het nodig meubilair voor de keuken aankopen.”