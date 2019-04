Juwelierster sluit overvallers op: drie daders kunnen etalage niet inslaan en worden opgepakt Hans Verbeke & Erik De Block

02 april 2019

12u38 9 Wervik Ze dachten een slag te slaan maar kregen een enkele rit richting gevangenis. Drie overvallers, vermoedelijk Noord-Fransen, probeerden deze voormiddag een kraak te plegen bij een juwelier in Wervik maar liepen zwaar tegen de lamp. Met dank aan de zaakvoerster die op afstand de deur sloot waardoor de daders geen kant meer op konden. Een mededader in een vluchtwagen kon wel ontkomen.

Voor het juweliersechtpaar uit de Molenstraat is het een traumatische ervaring maar de overvallers die hun zaak wilden leegroven, toonden zich niet meteen van hun slimste kant. Terwijl één man in een vluchtauto, een donkerkleurige BMW met Franse nummerplaat, zat te wachten, drongen drie kompanen de zaak binnen. Ze belden aan, zoals dat moet, en werden binnengelaten door de zaakvoerster, die boven was. De vrouw had op dat moment nog niks in de gaten.

Veiligheidsglas begeeft niet, tot wanhoop van de overvallers

Seconden nadat het drietal was binnengestapt, merkte de juweliersvrouw dat er iets niet pluis was. Van op afstand sloot ze daarom de toegangsdeur. De daders beseften dat ze niet meer naar buiten konden. Eén van hen had echter een koevoet mee, vermoedelijk om in de winkel vitrines met juwelen aan diggelen te slaan. Daarmee probeerden ze het gewapend glas van de etalage te verbrijzelen om zich zo een weg naar buiten te forceren. Het veiligheidsglas hield echter vrij goed stand, tot wanhoop van de daders. Een tijdje nadien arriveerden de eerste politiemensen in de Molenstraat. Voor de daders zat er niks anders op dan zich over te geven. De drie overvallers werden weggebracht voor verhoor. De man in de vluchtwagen kon ontkomen.