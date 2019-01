Justin (18) naar Parijs voor finale Top Model Belgium: “Wie weet breek ik door als mannequin” Erik De Block

24 januari 2019

10u20 0 Wervik Justin Verzele (18) woont in Komenwegelke, voetbalt bij de U21 van Eendracht Wervik en neemt op zondag 3 februari in de Lido in Parijs deel aan de finale van Top Model Belgium. “Mijn moeder spoorde me aan om in te schrijven”, vertelt Justin. “Ze vindt dat ik een kans maak, en ik ben bovendien ook 1 meter 90 groot.” Justin heeft in de finale nog 27 rivalen.

“We moesten foto’s doorsturen. Per categorie was er dan een selectie. Omdat ik groter ben dan 1,80 meter doe ik mee in de categorie mannequin. De andere categorie is fotomodel. Per categorie werden er 70 kandidaten weerhouden. We kwamen op een zaterdag samen in Bergen. Ik werd vorig jaar in maart in Antwerpen geselecteerd voor de halve finale. Daar moesten we op de catwalk lopen en de jury gaf punten. De jury keek onder meer naar onze kwaliteiten voor de camera. Vooraf moesten we een fotoboek maken en dat dan voorstellen aan de jury. Ik deed daarvoor een dag beroep op een professionele fotograaf. Per categorie gaan er uiteindelijk 28 deelnemers door naar de grote finale in Parijs.”

Top Model Belgium kiest de winnaar. “Parijs is de stad van de mode en het gaat om een wedstrijd in zowel Frankrijk, België als Luxemburg”, vertelt Justin. “Er zijn voor de finalisten al enkele weekend repetities in Bergen. Met professionele modecoaches die tips geven hoe we op de catwalk moeten lopen. Dat ik mag deelnemen aan de finale is wel tof. Ik vond het al een grote prestatie om door te gaan naar de halve finale.”

Studies

Justin is de zoon van Geoffrey Verzele en Séverine Pannecoucque. Hij heeft nog een broer, Elliot (16). Zijn ouders baten thuis Pura Vida Wellness uit. Justin is laatstejaars aan het koninklijk atheneum Ieper. “Ik volg er de richting lichamelijke opvoeding en sport”, vertelt Justin. “Normaal gezien studeer ik straks verder voor een bachelor lichamelijke opvoeding. Mijn studies primeren nog altijd.”

Maar misschien krijgt zijn toekomst straks een andere wending. “Wie weet breek ik door als mannequin”, klinkt het. “Met hier en daar een fotoshoot of op de catwalk zou ik iets kunnen bijverdienen of in bijberoep voortdoen. Ik zou later willen deelnemen aan Mister Belgium of aan een wedstrijd in het buitenland.”

Help Justin aan de overwinning en stem

Maar hoe bereidt hij zich voor? “Thuis oefen ik op muziek en bekijk ik ook video’s hoe mannequins lopen op de catwalk. Ik leg de lat vrij hoog. Wie niet doet wat hij moet doen, gaat er niet geraken. In de finale lopen we per twee, een jongen en een meisje. Ik ben aangeduid met Madison. Ze doet het goed.”

Ook het publiek speelt in de uitslag een belangrijke rol,want er is een televoting voor de kandidaten. “Je mag zoveel keer stemmen als je wil”, zegt Justin. “Het zou me plezier doen als de mensen voor me stemmen.”

Stemmen kan via sms TMB63 op het nummer 3565 (1,50 euro per sms).