JS Wervik zoekt oude foto's voor jubileumfeest 10 juli 2018

Liefhebbersvoetbalploeg Jonge Sportvrienden Wervik bestaat volgend jaar vijftig jaar.





In juni 2018 zal die halve eeuw worden gevierd in sportcentrum De Pionier. Met onder meer een reünie van ex-spelers, gewezen medewerkers en sympathisanten. JS Wervik wil dan ook uitpakken met een tentoonstelling met zoveel mogelijk foto's. Daarvoor doet men een oproep. Gewezen spelers kunnen zich melden bij secretaris Noël Bossuyt of zijn zoon Dave. Oude foto's zijn daar ook welkom.





JS Wervik speelt op zondagvoormiddag in eerste provinciale van Vlaanderens Liefhebbers Voetbalbond. De thuiswedstrijd gaan door aan sportcentrum De Pionier.





