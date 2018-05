Josiane en Frans vieren diamant 29 mei 2018

Voor hun zestigste huwelijksverjaardag werden Frans Declercq en Josiane Durieu (beiden 82) gehuldigd door het stadsbestuur van Wervik. Het diamanten paar heeft één dochter Angelique. Er is daarnaast een kleindochter Victoria. De jubilarissen woonden jarenlang in 't Paradijs in Rekkem en verhuisden vorig jaar naar Triamant in Geluwe. Frans was twaalf jaar gemeenteraadslid in Menen. Nu zetelt zijn dochter in de gemeenteraad voor sp.a. Frans is een gewezen textielarbeider, chauffeur en magazijnier. Hij was ook bediende bij de socialistische vakbond Bond Moyson. Josiane begon ook in de textielsector. Ze werkte van 1950 tot 1975 in Moeskroen en bij Lano in Harelbeke. Nadien werd ze schoonmaakster.





(DBEW)