Jongetje klem op achtbaan in Boudewijn Seapark 18 augustus 2018

In het Boudewijn Seapark in Sint-Michiels is gisterenvoormiddag een 8-jarig jongetje uit Wervik met zijn hand vast komen te zitten in de Orca Ride. Het kind was samen met zijn kameraadjes van de speelpleinwerking op uitstap. Hij had rond 11.15 uur net een ritje gemaakt op de achtbaan. Toen de attractie stilstond aan het perron en de inzittenden wilden uitstappen, raakte de jongen met zijn hand klem tussen het borstelstopsysteem en zijn karretje. "Hij zat vast met zijn kneukels", zegt Lars van den Ham, directeur van het pretpark. "We hebben het wielblok van het karretje uiteengehaald en de brandweer verwittigd." Brandweerlui hielpen het personeel met het karretje optillen. De jongen was in een mum van tijd bevrijd. Hij was wel onder de indruk en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De jongen kwam ervan af met een lichtgekneusde vinger en mocht samen met zijn ouders snel weer naar huis.(SDVO)