Jongeren aan de macht bij N-VA 17 juli 2018

02u46 0 Wervik N-VA Wervik stelde haar lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor. "We gaan voluit voor vernieuwing", aldus partijvoorzitter Virginie Terrier. Eén plaats is nog in te vullen.

De lijst van N-VA is jong, met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar. "De jongeren weten wat er leeft in onze stad", zegt lijsttrekker Belinda Beauprez. "Ze zijn allerminst bang om hun mening te geven. Onze kandidaten hebben elk een eigen kijk op hun stad en elk een expertise. Iets wat we nodig hebben om de verandering verder te zetten." Eerder maakte N-VA met schepen Belinda Beauprez (57) uit Geluwe, schepen Sanne Vantomme (45) uit Wervik en nieuwkomer Jari Denorme uit Wervik al de top drie bekend. Gemeenteraadslid Virginie Terrier (Wervik) staat op de vierde plaats. Gemeenteraadslid Angelo Demuynck (Geluwe) kreeg de vijfde plaats.





De rest van de top tien bestaat allemaal uit nieuwe gezichten : 6. Julie Kinoo, 7. Angie Depape, 8. Glenn Tally, 9. Joachim Anne en 10. Ruth Debaes.





"De opvolging is verzekerd, veel jongeren kwamen zelf vragen om op onze lijst te staan", geeft Belinda Beauprez aan. "Ons doel is om verder te blijven besturen en onze stempel op het beleid te drukken", zegt Terrier. "Groeikansen op 14 oktober zitten er volgens ons zeker in. Onze missie om een 'Veilig, Vlaams en Verantwoord beleid' te voeren, willen we verderzetten." (DBEW)