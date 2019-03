Jongeman (30) zwaargewond na klap tegen boom LSI

22 maart 2019

00u18

Bron: LSI 0

Op de weg tussen Kruiseke en Wervik is donderdagavond een 30-jarige automobilist zwaargewond geraakt bij een ongeval. J.W. reed rond 22.30 uur met zijn Peugeot van Kruiseke richting Wervik. In een flauwe bocht naar rechts kwam hij aan de overkant van de weg in de grasberm terecht en knalde tegen een boom. De klap was hevig en de auto werd na de frontale botsing opnieuw op het wegdek gekatapulteerd. De brandweer snelde ter plaatse om de automobilist uit het wrak te bevrijden. Een ambulance en het MUG-team uit Menen dienden de eerste zorgen toe. De Peugeot is rijp voor de schroothoop. Door het ongeval bleef de Kruisekestraat tussen Kruiseke en de rotonde aan de N58 een tijdje afgesloten.