Jonge trucker kan botsing met afwijkende tegenligger niet vermijden 06 april 2018

De N58 in Wervik was gisterennamiddag plaatselijk urenlang afgesloten door een zwaar ongeval. Een vrachtwagen botste er met een automobilist die uit de andere richting kwam en van zijn rijvak was afgeweken.





Het ongeval gebeurde om 14.45 uur. "Ik was kort voordien bij Decock Plants in Komen vertrokken met een lading bloemen", zegt trucker Tyson Van Damme (20) uit Tielt. "Mijn stiefbroer reed met me mee. Plots zagen we uit de andere richting een donkerkleurige Peugeot komen die afweek van zijn rijvak. Ik remde en week uit, maar een botsing was onvermijdelijk. De auto tolde rond en ik belandde links naast de weg met mijn cabine in de gracht."





In de vrachtwagen raakte niemand gewond. "Ik ben onmiddellijk naar de automobilist gelopen. Hij was nog bij bewustzijn maar zag er absoluut niet goed uit." De brandweer haalde de oudere man, van Franse nationaliteit, uit het wrak. Het slachtoffer was bij bewustzijn toen hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. Mogelijk veroorzaakte hij ongewild het ongeval toen hij onwel werd achter het stuur.





Het duurde tot na de avondspits voor de N58 tussen de Menenstraat en de Geluwestraat weer kon worden vrijgegeven. Het takelen van de vrachtwagen nam immers behoorlijk wat tijd in beslag. (VHS)