Jonge slager Toby wint Kattenknippeling 06 april 2018

Slager Toby Boudrez (21) uit Bikschote (Langemark) won de traditionele Kattenknippeling in het kleine Kruiseke. Zijn vader Johan groeide op in Kruiseke en won al vier keer: in 1999, 2005, 2006 en 2011. Net zoals vorig jaar viel de beslissing pas in de twaalfde ronde. Het duurde bijna anderhalf uur. Er waren 'slechts' 53 deelnemers. Het weer viel tegen. De koninklijke maatschappij De Nachtegaal koos opnieuw voor de weide aan de achterkant van café Het Visputje langs de Oude Ieperweg.





De Kattenknippeling is het oudste volksspel van Wervik en bestaat ondertussen al 162 jaar. Met houten wilgenstokken gooit men naar een boterpot met daarin een fluwelen kat. Het begint vanop 35 spadelengten en iedere ronde komt men dichterbij. Wie de mooi geschilderde pot aan diggelen gooit, is de winnaar.





