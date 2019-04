John V. speelt gruweldaad op Vietnamese vrouw na: vermoord in Ledegem, gedumpt in Geluwe Hans Verbeke

03 april 2019

23u00 0 Wervik Woensdagavond heeft het gerecht een grootschalige reconstructie gehouden van de moord op de Vietnamese Nguyen Thi Xuan (28). Dader John V. toonde de speurders hoe hij de vrouw luttele uren na haar aankomst in ons land vermoordde in zijn wagen, in Ledegem. Daarna reed hij met het stoffelijk overschot in de kofferbak huiswaarts om white spirit te halen. Daarmee stak hij in een greppel langs de Beselarestraat in Geluwe het lichaam in brand.

Het verhaal van de moord op de 28-jarige Vietnamese vrouw is intussen gekend. In Japan, waar de vrouw werkte, leerde ze in het voorjaar van 2016 de sympathieke John V. uit Zandvoorde kennen. Die verbleef daar als technicus voor zijn werkgever uit Menen. De twee begonnen een relatie. Toen V. weer naar ons land terugkeerde, bleef hij via chatberichten contact houden met zijn liefje. Maar in het najaar ontdekte de vrouw plots dat hij in België een relatie had en vader was van een kind. Het maakte haar woedend. John V. besefte dat hij wel eens in nauwe schoentjes kon terechtkomen, als Nguyen Thi Xuan de moeder van zijn kind zou contacteren. Hij slaagde er met een smoes in haar te overhalen om naar ons land te komen. De jonge Vietnamese vrouw tekende daarmee, zonder dat ze het zelf wist, haar doodvonnis.

Felle discussie

Toen de vrouw op 21 november ’s avonds na een lange vliegreis de trein nam naar Kortrijk, werd ze daar opgewacht door de Zonnebekenaar. V., een beer van een vent, reed via binnenwegen richting Westhoek. In de wagen kwam het tot een felle discussie, zo beweert V. zelf. Speurders betwijfelen dit en vermoeden dat de man de moord pleegde met voorbedachten rade. In Ledegem, op het landelijke kruispunt van de Kortewagenstraat en de Soldatenstraat, vlakbij de fietsroute op de oude spoorlijn tussen Roeselare en Ieper, zette hij z’n wagen aan de kant.

In de schermutseling die volgde, bracht hij de vrouw om het leven. Daarna stak hij het stoffelijk overschot in kofferbak van zijn wagen en reed naar huis. V. deed alsof er geen vuiltje aan de lucht was, maar vertrok kort nadien weer, met een voorraad white spirit die hij had meegenomen van thuis. Hij reed naar de Beselarestraat in Geluwe, het traject dat hij vaak nam op weg naar zijn werk in Menen. Aan het kapelletje, net voorbij de brug over de A19, draaide hij scherp rechtsaf en reed een doodlopende straat in. Bijna op het einde haalde hij het lichaam uit de kofferbak, gooide het in een greppel en stak het in brand. Daarna reed V. weer naar huis.

Niet eerste moordpoging

In het gerechtelijk onderzoek - dat bijna twee jaar duurde - kwamen de speurders verschillende keren naar de plek waar de Vietnamese vrouw op oudejaarsdag 2016 werd gevonden. “Eén keer kwamen ze zelfs ’s avonds vuur maken, zoals de moordenaar had gedaan, om na te gaan hoe ver dat precies in de omgeving te zien was”, weet een man uit de buurt. “Het is overigens niet de eerste keer dat in dit stukje doodlopende straat dergelijke, zware feiten gepleegd worden. Zo’n vijftien jaar geleden probeerde een Geluwenaar hier zijn vriendin te wurgen. Hij liet haar voor dood achter, maar keerde later terug. Toen hij merkte dat ze nog leefde, belde hij de hulpdiensten. De vrouw herstelde.”

Identieke omstandigheden

Dat pas woensdagavond in Ledegem begonnen werd met de wedersamenstelling heeft alles te maken met het feit dat het gerecht de reconstructie wil laten verlopen in zo identiek mogelijke omstandigheden als op het moment van de feiten. Toen de zon onderging, arriveerde John V. op de plaats waar hij z’n liefje heeft vermoord. In z’n eigen wagen moest hij tonen hoe dat precies is gebeurd. Veiligheidshekken met ondoorzichtige zeilen moesten pottenkijkers ontmoedigen. Later ging het richting Geluwe, waar V. zijn slachtoffer dumpte en in brand stak. Pas na uren was de reconstructie voorbij.