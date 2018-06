Joannick is beste vinkenzetter van de Tabaksstreek 20 juni 2018

Tijdens Parkkermis in de Sint-Jozefsparochie vond traditioneel een vinkenzetting plaats. Voor het Kampioenschap van de Tabaksstreek waren er in de Klijtbosstraat 38 vogels. De organisatie was in handen van de vinkenmaatschappij De Vlaamse Zangers. De speelduur bedroeg een uur. De overwinning in reeks 1 ging naar Joannick Deleruelle (vogel Leo, 455 liedjes) uit Ploegsteert voor Randy Morisse (Leko, 434). Eerste vrouw werd Marie Rose Debacker (Hope, 353). Ze eindigde algemeen als zesde.





Winnaar in reeks 2 werd Claude Debrabandere (Max, 200) uit Wervik.





(DBEW)