Jeugdhuis De Jukte zoekt nieuw bestuur Erik De Block

02 januari 2019

Jeugdhuis De Jukte is op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde jongeren vanaf 16 jaar die de werking willen overnemen. Er is daar komende vrijdag om 20 uur een infomoment.

“Je komt terecht in een toffe bende waar je vrienden maakt voor het leven”, zo staat het op de uitnodiging. “Samen zorgen jullie ervoor dat je jullie medestudenten kunnen ontvangen na een lange schoolweek. Daarenboven krijg je de volledige vrijheid om fuiven, workshops, optredens te organiseren en leren jullie de verantwoordelijkheid die hierbij hoort te dragen. Niet alleen leren jullie heel veel bij, maar betekent dit ook een meerwaarde op bijvoorbeeld je curriculum vitae.”

Het nieuw bestuur zal er niet alleen voor staan want de stad Wervik en vzw Formaat staan paraat om hen te ondersteunen. Niet geïnteresseerd in organiseren en besturen maar wel enthousiast om eens achter de bar te staan? Dat is zeker ook mogelijk.”