Jeugdbrandweer opnieuw van de partij op nationaal defilé 12 juli 2018

02u26 0

De jeugdbrandweer mag volgende week zaterdag op de nationale feestdag opnieuw mee opstappen tijdens het jaarlijks militair en burgerlijk defilé in Brussel. De jeugdbrandweer was recent ook van de partij in Geluwe waar het vrijwillig brandweerkorps het 150-jarig bestaan vierde. De jeugdbrandweer is bezig aan het slot van het zesde jaar. "In totaal zijn we met 22 leden", zegt coördinator Senne Vandaele. Eén van de hoogtepunten is de klok rond de jaarlijkse 24-uren activiteit. De jongens en meisjes leven dan als een beroepsbrandweerman of -vrouw en moeten talrijke interventies uitvoeren. De jeugdbrandweer is voor jongeren vanaf het eerste middelbaar. Nieuwe leden zijn vanaf september welkom.





(DBEW)