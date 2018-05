Jeugd Hoger Op speelt driemaal blijspel 25 mei 2018

De jeugd van toneelgilde Hoger Op brengt dit weekend in GC Forum drie voorstellingen van het blijspel 'Het mysterie van de gekke professor'. De regie wordt verzorgd door de neven Cis en Ignaas De Jongh. De drie voorstellingen vinden plaats op vrijdag en zaterdag telkens om 19.30 uur en op zondag om 17.30 uur. Tickets kosten in voorverkoop 8 euro en aan de ingang 10 euro. Voorverkoop via 056/31.04.93.





(DBEW)