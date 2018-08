Jasper Stuyven bezoekt fanclub in 't Smiske 06 augustus 2018

Profrenner Jasper Stuyven (26) kwam vrijdagavond voor de eerste keer naar zijn vernieuwd supporterslokaal eetcafé 't Smiske langs de Wervikstraat. Uitbater Pieter Verbrugghe richtte de fanclub ruim twee jaar geleden op samen met Arne Vossaert, kort nadat Jasper Stuyven uit Leuven Kuurne-Brussel-Kuurne had gewonnen. Hij heeft ook een supportersclub in Wijgmaal. De gewezen wereldkampioen bij de juniores nam opnieuw deel aan de Ronde van Frankrijk waarin hij vaak mee voor de aanval koos.





Ook zijn ouders waren aanwezig, net als zijn oma uit Kuurne. "Er zijn een tachtigtal leden", vertelt Pieter Verbrugghe. "Ondertussen werken ook Pedro Gryson en Gaetan Baert mee. Een kleine twee weken geleden stond het vast dat Jasper zou komen. Hij reed de Clasica San Sebastian (afgelopen zaterdag, red.) niet. Anders zou het pas september of oktober zijn geweest. Elke keer Jasper in een klassieker in de top tien eindigt, serveren we voor de leden een gratis Filou. Met dank aan de brouwerij Van Honsebrouck. Jasper is toe aan een heel constant seizoen. Met een bende supporters gaan we naar Ardooie waar opnieuw een rit in de Binck Bank Tour aankomt." Op het podium op de parking vond een leuk interview met Jasper plaats. Er was tijd voor een handtekening en/of een selfie. Er was ook merchandising van de renner van Trek-Segafredo te koop.





(DBEW)