Jarige Gezinsbond viert in circustent 27 april 2018

De plaatselijke afdeling van de Gezinsbond bestaat 90 jaar en viert dat dit weekend in een circustent op Triamant in de Wervikstraat. Morgen om 20 uur is er een concert door harmonie Sint-Cecilia Geluwe. Thema is 1001 Nacht. Zondag vindt er vanaf 11 uur een verenigingenbeurs plaats. Van 11.30 tot 12.30 uur is er een optreden van Nickelas, met Elke Durnez en co. 's Middags gaat er een reuzepicknick door met muziek door jeugdharmonie Sint-Cecilia Geluwe. Iedereen brengt zijn eigen picknick mee en een dekentje. De bar blijft doorlopend open. Van 12 tot 14 uur en van 16 tot 18 uur is iedereen welkom om naar huis te gaan met gekke kapsels of tatoeages. Kinderen kunnen zich laten schminken. Er is een stand van Lego en er staat een springkasteel. Van 13 tot 14 uur en 16 tot 17 uur verzorgt de jeugdwerking van SK Geluwe een initiatie voetbal. Van 14.30 uur tot 16 uur laten de kinderen hun circustechnieken bewonderen. Er is ook een spectaculaire vuurshow . Om 17 uur verzorgt toneelgilde Onder Ons het wagenspel 'De man met twee schoonmoeders'. (DBEW)