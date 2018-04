Jarige Gezinsbond viert feest in circustent 26 april 2018

De plaatselijke afdeling van de Gezinsbond bestaat 90 jaar en viert dat in een circustent op Triamant in de Wervikstraat. Vandaag is er in samenwerking met Triamant een dag voor 55-plussers. Het begint van 8.30 uur tot 09.45 uur met een solidair ontbijt. Wie komt ontbijten brengt iets mee, bijvoorbeeld een fles fruitsap, brood, kaas. De deelname is gratis. Van 9.45 uur tot 11.30 uur zijn er workshops 'Talenten en hobby's in de kijker'. Van 14 tot 17 uur is er een dansfeest met een van optreden Elle V. & The One Men Show (accordeon). Kaarten in voorverkoop bij Triamant kosten zes euro, inbegrepen twee koffies en een taart. (DBEW)