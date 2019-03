Jarenlange lijdensweg van Rik (43) na fietsongeval vormt basis voor lezing: “Op mijn leeftijd niet werken, dat kan toch niet? Ik voel me nutteloos” Erik De Block

19 maart 2019

11u25 0 Wervik Rik Van Berlamont (43) uit Geluwe zit sinds eind juli 2016 thuis na een zwaar fietsongeval, waarbij hij verschillende breuken opliep. “Ondertussen zit ik zelfs volledig op de invaliditeit. Op mijn leeftijd niet werken, dat kan toch niet? Ik voel me nutteloos”, zucht Rik. Zijn lange lijdensweg vormt woensdag de basis voor een lezing over fietsongevallen in vrije basisschool De Graankorrel.

Eind juli 2016 nam Rik in Oostende deel aan een individuele tijdrit voor recreanten. “We reden op het jaagpad langs het kanaal Plassendale-Nieuwpoort. Uit de andere richting kwamen twee fietsers aangereden. Ze reden kort achter elkaar. De eerste kwam ten val in de berm, waardoor de tweede fietser moest uitwijken en frontaal tegen mij knalde. Ik kwam ten val en was even buiten bewustzijn. In het Henri Serruys Ziekenhuis in Oostende stelden ze twee gebroken ribben een gekneusde knieën vast. Omdat ik achteraf last bleef hebben en niet recht kon blijven staan, ben ik naar de spoedafdeling van het AZ Delta in Menen getrokken. Daar stelden ze nog eens twee ingedeukte wervelfracturen en een schedeltrauma vast. Dat hadden ze tijdens het eerste onderzoek in Oostende toch ook wel mogen zien”, vindt Rik.

Ontslagen

Rik is van opleiding fietsenmaker en werkte voor het ongeval als mecanicien bij Minne Sport in Ieper. “Ik heb vijf maanden thuis gezeten om te revalideren. Ik kon niet meer sporten en had problemen om te stappen, dus ben ik naar de kinesist, osteopaat en chiropractor geweest”, vertelt Rik. “Daarna ben ik terug halftijds beginnen werken, maar het ging gewoon niet. Eind april 1917 werd ik om medische redenen ontslagen. In september mocht ik halftijds aan de slag als onderhoudsman in het Sint-Jozefscollege in Wervik. Ik moest er echter veel trappen doen en moest geregeld op een ladder staan. Maar ook dat ging niet meer door de pijn en dus zit ik sinds december vorig jaar thuis. Via de VDAB ben ik nu op zoek naar een aangepaste job. De pijn varieert van dag tot dag. Soms heb ik al last aan mijn rug wanneer ik sta te strijken, maar ik kan niet thuis blijven zitten.”

Het dossier is ondertussen gepleit op de politierechtbank in Brugge. De fietser die in de berm was gevallen, werd aansprakelijk gesteld. Hij heeft echter beroep aangetekend, waardoor de zaak nog moet gepleit worden op de correctionele rechtbank in Brugge.

Zijn raadsman Marc Peeters uit Dendermonde geeft op woensdag 20 maart om 20 uur een lezing over fietsongevallen in de eetzaal van vrije basisschool De Graankorrel in de Schoolstraat in Geluwe. “Mijn advocaat geeft veel zo’n lezingen en zal het hebben over ongevallen in groep”, legt Rik uit. Tickets kosten twee euro.