Jaar wegenwerken in Witte Poort

De wegen- en rioleringswerken in de wijk Witte Poort starten halfweg maart. De Watergroep start komende maandag in de Wervikstraat wel al met het vervangen van de waterleiding. Donderdagavond vond voor de tweede maal een bewonersvergadering plaats. Er waren een vijftigtal inwoners aanwezig. De werken van De Watergroep zullen acht weken duren.





De wijk wordt gevormd door de Wittepoortlaan, Vlaslaan, Parklaan, Acacialaan en Weidelaan. Er komt een gescheiden riolering. "De rijbaan in asfalt wordt vijf meter breed", zegt Nicolas Duynslaeger van het studiebureau GroupD uit Harelbeke. "De voetpaden zullen een breedte hebben van anderhalve meter en worden aangelegd in grijze betonstraatstenen, de opritten in klinkers. Er komen parkeerhavens, een groenzone en ook dwarsparkings. Ter hoogte van het plein in de Wittepoortlaan komt er een aan weerszijden een verkeersplateau. Op het plein voorzien we speeltuigen en zitbanken. Op de kruispunten komen er bomen."





De werken zullen een klein jaar duren. (DBEW)