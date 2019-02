Irakees schildert vriendin af als IS-strijdster en krijgt 18 maanden cel Christophe Maertens

15 februari 2019

12u23 1 Wervik Een Irakese voetbalverslaggever is vrijdag door de rechter in Ieper veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden met uitstel. De man maakte het leven van zijn partner zuur. Zo postte hij een gemanipuleerde foto op internet waarbij de vrouw werd afgebeeld als IS-strijdster. Ook heeft de man de Belgische staat opgelicht.

R.A.Z. uit Irak kwam in 2015 naar België nadat ze haar vriend R.A.N. had leren kennen via Facebook. De twee knoopten een relatie aan, maar een jaar later liep die al spaak. Vanaf dan ging het van kwaad naar erger. R.A.N. maakte zich volgens het openbaar ministerie onder andere schuldig aan ‘porno revenge’, waarbij hij bezwarende foto’s op het internet heeft geplaatst. Ook verscheen er volgens het slachtoffer een foto van haar waarbij ze werd afgebeeld als IS-strijdster. De foto bleek vervalst te zijn. R.A.N. wijzigde ook het e-mailadres en het paswoord van zijn vriendin en stuurde bezwaarlijke informatie rond. Volgens de aanklager eiste de beklaagde per dag tot drie keer toe seks van de vrouw. Als ze weigerde, kreeg ze slaag. Op een bepaald moment vluchtte de vrouw naar de politie, terwijl ze achtervolgd werd door haar vriend. Daarop verbleef ze een tijdje in een opvang, maar ze keerde toch terug naar de man. Ze kon namelijk nergens anders heen.

De rechter veroordeelde de man voor al die feiten tot een celstraf van een jaar met voorwaarden. Daarnaast kreeg de beklaagde nog eens zes maanden cel met uitstel en een boete omdat hij de Belgische staat heeft opgelicht. R.A.N. kreeg OCMW-steun, maar tegelijkertijd verdiende hij nog bij als voetbalverslaggever. De beklaagde oefende die job uit in zijn thuisland, maar hij verliet Irak nadat hij zelf bedreigd werd.