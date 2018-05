Inwoners serviceflats krijgen polshorloge om alarm te slaan 11 mei 2018

02u46 0 Wervik Het Woon- en Zorgbedrijf investeert voor de bewoners van de serviceflats Ten Kanter en Ten Gaver in Geluwe in gloednieuwe personenalarmeringssystemen. Het gaat om een polshorloge.

Gedaan dus met een halsketting of polsband om alarm te slaan. Het systeem is niet meer huis-gebonden. "Dankzij een ingebouwde GPS-tracker kan de bewoner overal waar hij of zij zich bevindt alarm slaan en zal de tracker de vertrouwenspersonen de exacte locatie van de hulpbehoevende bezorgen", aldus OCMW-voorzitter Sonny Ghesquière (sp.a).





30 euro per maand

Via een druk op het horloge worden de ouderen verbonden met verplegers, familieleden of kennissen. De bewoners betalen voor zo'n polshorloge per maand dertig euro. Er worden er 30 à 35 verdeeld. Het aanbod is volledig vrijblijvend. Het Woon- en Zorgbedrijf kocht de polshorloges aan. Kostprijs per stuk: 500 euro.





"Met dit initiatief zijn we toonaangevend want zo'n polshorloge is nog bij geen enkel OCMW op de markt", aldus secretaris Myriam Deloddere. "Het polshorloge is dag en nacht verbonden met het oproepsysteem in woon- en zorgcentrum Ter Beke." (DBEW)