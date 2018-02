Inwoners kiezen mooiste feestfoto uit 1968 02 februari 2018

Wervik bestaat volgend jaar 2050 (!) jaar en viert dat halfweg juli met een uit de kluiten gewassen stadsfestival. Inwoners mogen daarom hun favoriet kiezen uit tien foto's van de viering van 2000 jaar Wervik, die in 1968 plaatsvond. De foto met de meeste stemmen verschijnt levensgroot op een expo in het Nationaal Tabaksmuseum, die begint op vrijdag 30 maart.





De inwoners die mee de beste feestfoto uit 1968 helpen kiezen, kunnen een mooi ingelijste reproductie van een van de kunstige affiches winnen. De gelukkige wordt ook uitgenodigd voor de officiële opening van de tentoonstelling op vrijdag 30 maart. De foto's staan in de stadskrant Waarheen en op de website van de stad.





Deelnemen kan tot eind februari via de website van de stad of een formulier in de stadskrant. Het formulier kan worden afgegeven in het stadhuis of de bibliotheek. Eén van de tien foto's is die van enkele ravissante Wervikse stadshostessen: Frieda Timmermans, Mie-Jef Nollet, Hilde Lesaffer, Nicole Volcke, Laurette Abeele. (DBEW)