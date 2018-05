Internationaal Gregoriaans Festival gaat van start 04 mei 2018

Vanaf vandaag staat Watou de komende dagen in het teken van het driejaarlijkse Internationaal Gregoriaans Festival. Het festival wordt georganiseerd in negen partnersteden. "Dit jaar hebben we twee nieuwe partnersteden: Houtkerke en Grimbergen. Op de vorige editie in 2015 kwamen de koren uit twee continenten. Nu hebben we twee nieuwe continenten met koren uit Australië in Oceanië en Colombia in Zuid-Amerika", vertelt organisator Bernard Deheegher.





Het Internationaal Gregoriaans Festival gaat op vrijdag 4 mei van start met een pre-ouverture in Houtkerke. "Op zaterdag 5 mei zijn we in Grimbergen. Zondagmorgen 6 mei zijn we te gast in Poperinge en 's namiddags in Koksijde. Maandag en dinsdag zijn Antwerpen en Brussel aan de beurt. Duinkerke staat op woensdag 9 mei in de agenda. Op de avond van Hemelvaart, donderdag 10 mei zijn we te gast in Wervik." Op vrijdagavond 11 mei is het Festival in Haringe. Voor het kerngedeelte van het Festival wordt van 9 tot en met 13 mei gefocust op Watou." (LBR)