Interesse voor gebouwen JTI-Gryson 05 april 2018

De roltabaksfabriek Japan Tobacco International-Gryson sluit eind juni. De productie van roltabak ligt al stil sinds eind februari. Alles verhuist naar Polen. JTI-Gryson produceerde aan de Menensesteenweg roltabak in allerlei verpakkingen. De gebouwen staan nu te koop en er zijn twee vastgoedmakelaars aangesteld. Volgens de woordvoerder is er heel wat interesse. "Het stemt ons alvast positief. Het is de bedoeling om het bedrijfsgebouw als een geheel te verkopen. We zullen de gebouwen dus niet compartimenteren", zegt Jeroen D'hanens. De totale oppervlakte van de site is 35.000 vierkante meter, waarvan een kleine 10.000 vierkante meter onbebouwd.





