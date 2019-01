Installatie nieuwe gemeenteraad in Wervik verloopt vlekkeloos Redactie

08 januari 2019

14u59 0 Wervik De installatie van de nieuwe gemeenteraad is maandagavond vlekkeloos verlopen. Alle leden legden de eed af, net als de leden van het ‘Bijzonder comité voor de sociale dienst’, het vroegere OCMW.

De raadszaal in het gemeentehuis liep zoals te verwachten bomvol. Het schepencollege legde de eed af. Burgemeester Youro Casier (50) is begonnen aan zijn vijfde mandaat als gemeenteraadslid. “Sinds 1997 al”, zegt Casier (sp.a). “Samen met collega Sanne Vantomme zijn we de twee oud-strijders en vergelijk ik ons met Waldorf en Statler, bekend van het balkon in de Muppet Show", lacht Casier. “Ik dank de collega’s in de vorige legislatuur voor hun inzet, werkkracht en loyauteit. Op het schepencollege kwam het geen enkele keer tot een stemming, maar vonden we altijd een oplossing. Ik hoop in de nieuwe legislatuur zo verder te kunnen werken en een burgemeester te zijn op dezelfde wijze rond drie pijlers: gedrevenheid, verbondenheid en samenwerking.”

