Inschrijven voor zevende editie van de Smikkeltocht Erik De Block

18 april 2019

14u16 0 Wervik Voor de zevende maal slaan de toeristische diensten van de cluster Grensleie (Wervik, Menen, Wevelgem, Dadizele) de handen in elkaar voor de organisatie van de Smikkeltocht, dit keer op zondag 5 en maandag 6 mei.

Een lusvormige route (42 kilometer) langs grotendeels rustige en landelijke wegen brengt je van de ene stopplaats naar de andere op en langs het fietsnetwerk. Ondertussen proef je van het lekkers dat de regio je te bieden heeft en kom je op verrassende plekjes terecht. Gegarandeerd een leuke dag boordevol afwisseling.

“Dit jaar starten we tussen 9 en 11 uur aan het gemeenschapscentrum De Knippelaar in Kruiseke”, aldus Kris Deronne van de Dienst Toerisme Wervik. “Het gaat richting Hollebeke en een bezoek aan Golfclub De Palingbeek. Mesen is dan de volgende stopplaats. Met de mogelijkheid tot een vrij bezoek aan het Toeristisch Infopunt en het mini-museum over het oorlogsverleden van de kleinste stad van België.”

De lunch wordt geserveerd in Peace Village, eveneens in Mesen. “Nadat gaat het voor de eerste keer richting Wallonië. “In Brasserie La Poste in Waasten staat er een drankje en een zoete versnapering klaar”, zegt Kris. “Langs de Leie fietsen de deelnemers dan richting Wervik. Een stop in het deels heringerichte Nationaal Tabaksmuseum kan natuurlijk niet ontbreken. De laatste halte is wijndomein Ravenstein in Kruiseke. Met een rondleiding op het bedrijf en uiteraard zal een degustatie niet ontbreken.”

Deelname kost 30 euro. Het aantal deelnemers is beperkt tot telkens maximum 250 fietsers. Vooraf inschrijven bij de Dienst Toerisme in de verschillende gemeenten.