Inschrijven voor Camping Balokken 29 mei 2018

02u52 0

De zevende editie van Camping Balokken staat komend weekend op het programma. Kamperen op het recreatie-eiland is gratis. Wie niet komt kamperen, is welkom om de sfeer op te snuiven. Er zijn ook randactiviteiten. Voor het eten moet je vooraf inschrijven. Vrijdagavond wordt spaghetti geserveerd. Volwassenen betalen 10 euro, kinderen 6 euro. Zowel zaterdag als zondag kan iedereen aanschuiven voor het ontbijt. De prijs is dezelfde als voor de spaghetti. Zaterdagmiddag worden wraps geserveerd, voor volwassenen 12 euro en voor kinderen 6 auro. 's Avonds is er een zuiders eetfestijn: beenham met bearnaise en koude groentjes en zondagmiddag een reuzenpicknick, volwassenen betalen daarvoor 15 euro en kinderen 8 euro.





Wie kiest voor alle maaltijden betaalt 65 euro, kinderen 35 euro. Bestellen kan via campingbalokken@gmail.com. (DBEW)