Infosessie over inrichtingsstudie voor het centrum

De stad Wervik liet intercommunale Leiedal een inrichtingsstudie voor het centrum van Geluwe opmaken. Daar ligt een groot stuk bebouwbare grond dat de stad in de toekomst wil voorzien als woonzone. Het gaat om het gebied tussen de Beselarestraat, Derde Lansiersstraat, Kanterstraat en de Reutelbeek-Geluwebeek. De stad en Leiedal onderzoeken hoe men die grond het best kan gebruiken en hoe de woonzone eruit zou zien. De resultaten van deze studie worden toegelicht tijdens een infomoment vandaag van 16 tot 19 uur in het lokaal dienstencentrum De Spie. Hendrik Ingelbeen (CD&V) diende over de studie een extra agendapunt op de gemeenteraad in. "We vragen om bij de inrichtingsstudie rekening te houden met een kwaliteitsvolle inrichting van de omgeving en geen banale gevels van hoogbouw-appartementen, respect voor het 'Scolus' en de bestaande schoolgebouwen en plaats voor groene ruimte voor de jeugd om te bewegen", aldus Ingelbeen.





"Het is geen definitief ontwerp", aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Bert Verhaeghe (Open Vld). "Het zou een mooie omgeving kunnen worden. Hoogbouw is daar niet gewenst. We willen de groene omgeving er versterken en toegankelijk maken opdat het een levendige site wordt. We willen graag met de bevolking in debat gaan." (DBEW)