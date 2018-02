Indianen veroveren Tabaksmuseum 15 februari 2018

02u47 0

In samenwerking met de Gezinsbond is er deze week met Krokuskriebels heel wat te doen in het Nationaal Tabaksmuseum. Thema is dit keer indianen. Er zijn drie creatieve workshops waarvij de deelnemers zelf voorwerpen maken die een belangrijke rol speelden in het leven van de indianen. Dinsdag was dat een keramieken huacos, gisteren een regenstok en vandaag een eigen tomahawk. Dat alles onder begeleiding van Yuli Machuca, afkomstig uit Peru en woonachtig in Merelbeke. Er waren dinsdag bijna dertig deelnemers. "Er waren zelfs kinderen uit Roeselare en Oostduinkerke", aldus Kris Deronne en Caroline Brodeoux van de Dienst voor Toerisme. "Ons programma stond in het ledenblad van de Gezinsbond nationaal. Krokuskriebels van de Gezinsbond is tweejaarlijks en daarmee bereiken we een ander publiek."





"De kinderen kregen ook uitleg over Peru en leerden tellen tot 10 in het Spaans", aldus Elsje van Bellingen van de Dienst voor Toerisme. "De deelnemers kregen dus ook wat cultuur mee. We zorgden ook voor een gezond tussendoortje met fruitsap en fruit. Zondag is er om 14 uur de familiefilm De Indiaan met gratis toegang. (DBEW)