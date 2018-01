Indianen veroveren Tabaksmuseum 31 januari 2018

In samenwerking met de Gezinsbond is er met Krokuskriebels, tijdens de krokusvakantie van dinsdag 13 tot en met zondag 18 februari, heel wat te doen in het Nationaal Tabaksmuseum. Ouders en grootouders zijn er welkom met hun kinderen en kleinkinderen van 3 tot 12 jaar. Thema is dit keer indianen. Met 'Rooksignalen uit de Nieuwe Wereld' is er tot vrijdag een kleine tentoonstelling op kindermaat over de leefwereld van de indianen. Er zijn op dinsdag, woensdag en donderdag telkens van 14 tot 16.30 uur drie creatieve workshops. De deelnemers maken zelf voorwerpen die een belangrijke rol speelden in het leven van de indianen. Op dinsdag wordt dat een keramieken huacos (kruik), woensdag een regenstok en donderdag een eigen tomahawk (werpbijl). Dat alles gebeurt onder begeleiding van de Peruaanse Yuli Machuca. Deelname kost telkens 6 euro.





Zondag is er dan om 14 uur familiefilm 'De indiaan'. Er worden ook pannenkoeken geserveerd. De toegang is gratis. Info en inschrijvingen: 056/95.24.25. (DBEW)