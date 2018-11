In februari archeologisch onderzoek in de Ooststraat 23 november 2018

Begin februari start het archeologisch onderzoek op een toekomstige verkaveling in de Ooststraat. Er vond reeds een archeologisch vooronderzoek plaats. Toen werden proefsleuven getrokken. Aan de hand van die resultaten volgt nu een vervolg. Er zijn 60 werkdagen voorzien, de kostprijs bedraagt maar liefst 200.000 euro.





De stad verkocht de gronden van het gewezen tweede voetbalterrein en een deel van het eerste terrein van Eendracht Wervik aan projectontwikkelaar Catteeu uit Lo-Reninge. Er komen daar zeven woonblokken met in totaal 48 woongelegenheden. De aannemer voorziet drie types: standaardwoningen, woon-werkwoningen en kangoeroewoningen. Richtprijs voor de standaardwoningen is 219.118 euro.





Wat verderop is er momenteel ook een archeologisch onderzoek in de Loskaaistraat. Het wordt uitgevoerd door BAAC Vlaanderen uit Drongen. Er zijn 20 werkdagen voorzien. De kostprijs van het bureauonderzoek, het vooronderzoek en de archeologische opgraving bedraagt samen 165.214,59 euro.





(DBEW)