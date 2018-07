Ilken tweede op BK mountainbike 24 juli 2018

Tijdens het Belgisch kampioenschap mountainbike op de flanken van de Rodeberg heeft ook de jeugd voor de driekleur gestreden. Bij de meisjes aspiranten eindigde Ilken Seynave uit Geluwe (links op de foto) knap op de tweede plaats. Op de superzware startklim kon ze mooi in het wiel van de latere winnaar Marthe Daems mee omhoog en nam zo wat afstand op het derde meisje. Ze kon haar voorsprong iedere ronde zelf wat uitbouwen. Haar ouders, familie en andere supporters waren erg enthousiast. Ook oudere broer Yentl Seynave nam deel. Hij had wat moeite met de start en eerste twee ronden, maar kwam er dan wat door en reed nog een knappe derde ronde. Ilken en Yentl mountainbiken in het shirt van het Vanomobil MTB Cycling Team.





(DBEW)