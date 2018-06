Iconische krantenbesteller overleden 06 juni 2018

02u37 0 Wervik In het AZ Delta Menen is zondag gewezen krantenbesteller Marceau Vanslembrouck (bijna 90) overleden.

Marceau was een icoon in de Tabaksstad. 'Door weer en wind stond hij gedurende 55 jaar klaar met de dagbladen', zo staat bovenaan de rouwbrief te lezen. Met zijn zware baanfiets bezorgde Marceau 'zijn' kranten en weekbladen bij de klanten, tot in het naburige Komen toe. Marceau moest daarbij drie keer naar huis terugkeren om de zakken aan zijn fiets vol te laden. Op vrijdag omwille van de weekbladen zelfs tot zes keer toe! Marceau deed zijn werk met hart en ziel en heeft nooit verlof genomen.





Op privévlak ging het hem ook voor de wind: Marceau trad in het huwelijk met Irène Joestens. Samen kregen ze twee kinderen, Luc en Fabienne. "Mijn vader was altijd in de weer, dag en nacht", vertelt Luc. "Alleen op feestdagen waren er geen kranten."





Marceau liep de afgelopen maanden twee keer een longontsteking op. "Gelukkig is hij bijna 90 jaar mogen worden en kon hij alleen in zijn huis in de Scherpenheuvelstraat blijven wonen", klinkt het nog.





De uitvaartplechtigheid vindt komende vrijdag plaats om 10 uur in de Sint-Medarduskerk.





(DBEW)