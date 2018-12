Huurders De Leie moeten verhuizen Erik De Block

28 december 2018

16u25 1

Verschillende huurders van sociale huisvestingsmaatschappij De Leie zijn met een aangetekende brief verwittigd dat ze gaan moeten verhuizen. Reden zijn renovatiewerken. De Leie wil bestaande woningen ontdubbelen voor alleenstaanden. Het gaat om huizen op de wijken Dourdan (Geluwe) en De Riemers. Ook in de Diederik Geerbodelaan kregen huurders slecht nieuws . De Leie wil na de renovatie 26 bijkomende huurwoningen realiseren.

In de brief staat er letterlijk dat de huurders hun woning helaas op een relatief korte termijn zullen moeten verlaten. De Leie zal zijn huurders een andere woning aanbieden. “Zo’n aangetekende brief is op zijn minst heel onpersoonlijk”, aldus gemeenteraadslid Angelo Demuynck (N-VA) uit de Groenesprietstraat. “Een persoonlijk gesprek ging hier meer op zijn plaats zijn geweest. Het was voor de huurders serieus schrikken toen ze de brief lazen.”

Op de wijk Dourdan gaat men van twee woongelegenheden er na renovatie vier van maken. “Wat dan met de parkeerdruk als de wooneenheden zomaar verdubbeld zullen worden”, vraagt Angelo zich af. “Momenteel gaat het over één koppelbouw die De Leie zal ontdubbelen maar in de toekomst zullen ze er allemaal moeten aan geloven. Het gaat hier over huurders die al veertig jaar op het zelfde adres wonen. Wat op die bewoners een serieuze impact heeft. Er zijn ook gevallen bekend waar ook tachtigers moeten verhuizen. Een oude boom verplant je niet zomaar.”

Op de wijk Dourdan Geluwe zijn handtekeningen voor een petitie verzameld en werden die bezorgd aan de sociale huisvestingsmaatschappij De Leie waarvan de burelen zich in de Nieuwstraat bevinden. “Bedoeling van die petitie was om duidelijk te maken dat de communicatie met De Leie persoonlijker kan en dat de huurders in de toekomst zo niet meer wensen behandeld te worden”, geeft Angelo Demuynck aan. “Communicatie met De Leie loopt fout en contactmogelijkheden met de directeur zijn zeer beperkt. Hebben de huurders dan geen enkele mogelijkheid tot inspraak? Dat er renovaties moeten gebeuren daar ben ik mij ten volle van bewust, maar het is de manier waarop dat mij zorgen baart.”

“Op de wachtlijst van De Leie zijn 68 procent alleenstaanden”, aldus schepen Bert Verhaeghe (Open Vld) eerder op de gemeenteraad. “Van heel het patrimonium van De Leie is acht procent van de woningen met één slaapkamer. 48 procent van de woningen bestaat uit drie slaapkamers. Bestaande woningen wil De Leie ontdubbelen.”

“Het gaat voornamelijk om hoekwoningen”, vertelt voorzitter Ann Degroote (Open Vld) van De Leie. “Beneden zijn bijvoorbeeld woongelegenheden voor rolstoelgebruikers voorzien.”

De sociale huisvestingsmaatschappij De Leie zet volop in op het renoveren van de huurwoningen. Negentig procent van de woningen uit de jaren vijftig en zestig werden reeds volledig gerenoveerd. Momenteel is ook reeds zeventig procent van de 519 woningen uit de jaren zeventig op dezelfde manier onder handen genomen.