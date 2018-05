Humor op Maandag 28 mei 2018

In bistro-feestzaal Kapittel is er vanavond om 20.30 uur de laatste Humor op Maandag van dit seizoen. Dit keer zijn de comedians Lukas Lelei en Edouard De Prez te gast.





Lukas Lelie (28) stond zes jaar geleden voor de eerste keer op het podium. Edouard De Prez komt uit Gent en tijdens zijn show is dat alvast te horen aan het sappig accent. Tickets kosten 10 euro. (DBEW)